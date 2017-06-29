Более половины украинцев не поддерживают блокирование российских интернет-ресурсов

30.06.2017 (16:12)

Больше 50% жителей Украины против блокирования российских соцсетей

Больше 50% жителей Украины против блокирования "ВКонтакте", "Yandex", "Одноклассники" и "Mail.ru". Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Согласно полученным результатам, 35,1% опрошенных категорически против блокирования "ВКонтакте", "Одноклассники", Yandex, Mail.ru. 18,3% - в основном не поддерживают.

Вместе с тем, 11% респондентов полностью поддержали решение украинских властей о блокировании российских интернет-ресурсов. 10,8% украинцев - преимущественно поддерживают.

Затруднились ответить 10,4% опрошенных, не ответили - 0,4%, ничего не знают о запрете - 14,1%.

Больше блокировку "ВКонтакте", "Одноклассники", Yandex, Mail.ru поддержали на западе Украины - 40% граждан. Зато в южном регионе лишь 6% поддерживают такое решение, а 67% - нет. На востоке страны 15% поддерживают блокирование российских ресурсов и 61% - нет. В центральной Украине 20% украинский поддерживают, а 55% выступают против.

Напомним, 16 мая согласно Указу президента Петра Порошенко в Украине запретили соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" и другие российские ресурсы сроком на 3 года. Почти сразу на сайте электронных петиций к Президенту Украины появилась масса петиции с требованиями отменить запрет российских интернет-ресурсов.

Одни из крупнейших украинских провайдеров очень оперативно начали блокировать доступ к российским социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" и других российских ресурсов, попавших в санкционный список.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко отказался разблокировать российскую соцсеть "ВКонтакте". Об этом сообщается в ответе главы государства на соответствующую петицию, опубликованную на его официальном сайте.

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