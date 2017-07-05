В Мукачево переименуют улицу в честь Геннадия Москаля

06.07.2017 (13:08)

В Мукачево появится "тупик Геннадия Москаля"

Такое решение «О переименовании названия улиц переулков, площадей города Мукачево» было поддержано сегодня на очередной сессии Мукачевскогго горсовета.

Мукачевский городской совет сообщает, что учитывая предложения комиссии по вопросам сохранения исторического наследия, наименование и переименование улиц, установке памятных знаков в городе Мукачево на сессии горсовета решено присвоить ответвлению улице Трудовой название "тупик Москаля Геннадия".

В предложении профильной комиссии по переименованию говорится, что решение принято "в честь государственного деятеля современности, заслуженного юриста и руководителя перемен".

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Напомним, 30 июня Москаль "додекоммунизировал" Мукачево (ФОТО) - председатель Закарпатской ОГА открыл переименованную улицу Романа Шухевича в Мукачево.