Мукачевский горсовет занялся "дебандеризацией" и "дешухевизацией"

06.07.2017 (16:56)

Мукачеввский горсовет избавился от улиц Бандеры и Шухевича

Сегодня Мукачевский городской совет решением сессии избавился от улиц Бандеры и Шухевича в городе над Латорицой.

Соответствующее решение «О переименовании названия улиц переулков, площадей города Мукачево» принято на очередной сессии горсовета.

Учитывая просящее письмо священника Успенского греко-католического Собора, декана Мукачево ставрофорный протоиерея Иосифа ловской об увековечении фигуры Блаженнейшего кардинала Любомира Гузара, главы Украинской греко-католической церкви, назвав его именем одну из улиц города улицу, депутатами решено улицу Степана Бандера переименовать в улицу Гузара Любомира.

Рассмотрев обращение главы МО "Союз Чернобыль Украины" Товчка Алексея с просьбой увековечить память Митрополита Шептицкого Андрея назвав его именем одну из улиц города, депутатами решено улицу Шухевича Романа переименовать в улицу Шептицкого Андрея.

Рассмотрев обращение президента Национальной академии искусств Украины, лауреата Национальной премии Украины им.Т.Шевченко Чебыкина Андрея и председателя Закарпатской организации Национального союза художников Украины, народного художника Украины Кузьмы Бориса, о переименовании улицы в честь народного художника Украины, почетного академика Национальной академии искусств Украины Мычко Золтана улицу Борканюка Алексея переименована в улицу Мичка Золтана.

Как уже сообщал UA-Reporter, также на сегодняшней сессии в городе Мукачево горсоветом было решено присвоить ответвлению улицы Трудовой название тупик Москаля Геннадия.



