Мукачевский горсовет занялся "дебандеризацией" и "дешухевизацией"

|Мукачеввский горсовет избавился от улиц Бандеры и Шухевича
Сегодня Мукачевский городской совет решением сессии избавился от улиц Бандеры и Шухевича в городе над Латорицой.
Соответствующее решение «О переименовании названия улиц переулков, площадей города Мукачево» принято на очередной сессии горсовета.
Учитывая просящее письмо священника Успенского греко-католического Собора, декана Мукачево ставрофорный протоиерея Иосифа ловской об увековечении фигуры Блаженнейшего кардинала Любомира Гузара, главы Украинской греко-католической церкви, назвав его именем одну из улиц города улицу, депутатами решено улицу Степана Бандера переименовать в улицу Гузара Любомира.
Рассмотрев обращение главы МО "Союз Чернобыль Украины" Товчка Алексея с просьбой увековечить память Митрополита Шептицкого Андрея назвав его именем одну из улиц города, депутатами решено улицу Шухевича Романа переименовать в улицу Шептицкого Андрея.
Рассмотрев обращение президента Национальной академии искусств Украины, лауреата Национальной премии Украины им.Т.Шевченко Чебыкина Андрея и председателя Закарпатской организации Национального союза художников Украины, народного художника Украины Кузьмы Бориса, о переименовании улицы в честь народного художника Украины, почетного академика Национальной академии искусств Украины Мычко Золтана улицу Борканюка Алексея переименована в улицу Мичка Золтана.
Как уже сообщал UA-Reporter, также на сегодняшней сессии в городе Мукачево горсоветом было решено присвоить ответвлению улицы Трудовой название тупик Москаля Геннадия.
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Схронные хохлы на своих сайтах на дерьмо исходят,особенно на Цензоре,пыжатся нас тут всех поубивать и навести свои порядки ,пора бы эту всю приезжую галицкую мразь за перевал НАВХТЕМА отправить