В Киеве медсестра за деньги делала инъекции наркозависимым

20.07.2017 (09:52)

В Киеве задержали медсестру, которая продавала и колола наркотики

В Киеве задержали медсестру, которая на рабочем месте вкалывала инъекции психотропных препаратов наркозависимым за деньги.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

28-летнюю старшую медсестру в ТМО "Психиатрия" разоблачили "на горячем" после закупки диазепама и попытке ввести ее пациенту за вознаграждение в размере 1700 гривен. Также инъекции наркотических веществ женщина делала на дому. Для этого она использовала капельницы.

Правоохранителям удалось разоблачить ряд "реабилитационных центров" для наркозависимых в Киеве и Киевской области. Во время обысков там обнаружили ампулы с диазепамом и другие сильнодействующие лекарственные средства.

Указанные центры не имеют лицензий на медикаментозное лечение, каналы поступления и химических состав изъятых препаратов устанавливаются, - сообщили в прокуратуре.

Отдельных пациентов "реабилитационных центров" удерживали там вопреки их воле. По этим фактам возбуждено уголовное производство.

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