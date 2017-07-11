В Киеве медсестра за деньги делала инъекции наркозависимым

|В Киеве задержали медсестру, которая продавала и колола наркотики
В Киеве задержали медсестру, которая на рабочем месте вкалывала инъекции психотропных препаратов наркозависимым за деньги.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
28-летнюю старшую медсестру в ТМО "Психиатрия" разоблачили "на горячем" после закупки диазепама и попытке ввести ее пациенту за вознаграждение в размере 1700 гривен. Также инъекции наркотических веществ женщина делала на дому. Для этого она использовала капельницы.
Правоохранителям удалось разоблачить ряд "реабилитационных центров" для наркозависимых в Киеве и Киевской области. Во время обысков там обнаружили ампулы с диазепамом и другие сильнодействующие лекарственные средства.
Указанные центры не имеют лицензий на медикаментозное лечение, каналы поступления и химических состав изъятых препаратов устанавливаются, - сообщили в прокуратуре.
Отдельных пациентов "реабилитационных центров" удерживали там вопреки их воле. По этим фактам возбуждено уголовное производство.
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