Полицейские обыскивают Мукачевский филиал "Закарпатгаза"

27.07.2017 (12:44)

В Мукачевском филиале "Закарпатгаза" проводят обыск

Полицейские Мукачевского отдела совместно с работниками киберполиции и полицейскими Управление защиты экономики в рамках проведения досудебного расследования по ст.358 Уголовного кодекса Украины, проводят следственные действия по выявлению фактов подделки документов работниками «Закарпатгаза».

С заявлением о подделке документов в Мукачевский отдел полиции обратился руководитель внутренней службы безопасности ОАО «Закарпатгаз». Работники полиции по данному факту открыли уголовное производство по ст.358 - подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов.

В рамках уголовного производства Мукачевский районным судом было предоставлено разрешение на проведение следственного действия - обыска на Мукачевской филиала ОАО «Закарпатгаз». Продолжается досудебное расследование.

Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области

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