Как "Закарпатгаз" наживался на мукачевцах

28.07.2017 (13:06)

Мукачевский филиал «Закарпатгаз» обобрал потребителей на миллионы

Как вчера, 27 июля, сообщал UA-Reporter, помещение Мукачевского филиала ОАО «Закарпатгаз» посетили правоохранительные органы, с целью проведения обыска в данном учреждении.

Сразу по периметру были выставлены посты с целью недопущения посторонних лиц на территорию хозяйства. Работа учреждения была полностью парализована. Пока криминальная полиция делала обыски во всех помещениях, киберполиции изымала компьютерную технику и проводила сверку всех данных на электронных носителях. Все это вступило в большой резонанс среди мукачевцев.

Оказывается, в период с 2012 по 2014 годы, работники данного учреждения придумали и воплотили в жизнь «аферу по-мукачевски». Работала «схема» примерно так: работники газового хозяйства наведывались в дома потребителей и обязывали их в кратчайшие сроки провести регистрацию всех газовых приборов, которые находятся у них дома. Это газовые котлы, конвекторы, батареи, трубы и другое газовое оборудование, которое должно находиться на учете в Мукачевской филиала ОАО "Закарпатгаз". За уклонение от регистрации газовики пугали отключить потребителя от газовой сети. Цена регистрации - от 2000 грн. На первый взгляд это стандартная процедура и никаких противоправных действий в работе работников газового ведомства не усматривается. После согласия потребителя оплатить, ему выдавался счет с банковскими реквизитами, по которым он платил стоимость работ. После оплаты потребителю предоставлялись документы с печатями и подписями об успешной регистрации газового оборудования.

Годы шли, руководство филиала менялось, и люди, которые ранее уже оплатили регистрации газовых приборов, начали обращаться к руководству и в правоохранительные органы с жалобами, что у них требуют повторно регистрировать свои приборы.

День за днем ​​недовольных людей становилось больше. Их количество в то время уже превысило 500 потребителей. Правоохранительные органы заинтересовала эта ситуация и они решили разобраться, что же произошло на самом деле. И что же они узнали? Оказалось, что все эти люди оплачивали регистрацию газовых приборов не на банковский счет газовой учреждения, а на несколько созданных фиктивных счетов физических лиц. Таким образом, работники газового хозяйства путем обмана, пользуясь служебным положением, благодаря продуманной схеме выманили у людей около 3 млн грн. В настоящее время уже есть около 1000 пострадавших. И это только те, которые обратились в милицию. А еще есть много таких, которые не знают, верно перечислили средства.

К слову, допросы потерпевших по данному газовому делу начались еще в середине июня. Тогда правоохранители взяли показания в около 500 человек из Мукачево и Мукачевского района (в подавляющем большинстве жителей пгт. Кольчино и Чинадиево).

Дело настолько запутанная, что теперь каждый, кто регистрировал газовые приборы, платил газовые услуги, не может быть на 100% уверенным, что деньги попали в газовой учреждения, а не в руки мошенников.

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Вчера, Полицейские провели обыск Мукачевского филиала "Закарпатгаза"



