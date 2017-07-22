Порошенко может взять под личный патронат возрождение Боржавской узкоколейки

01.08.2017 (18:37)

Боржавская узкоколейка - проект, который следует восстановить в Закарпатье

Президент Украины Петр Порошенко может взять под личный патронат возрождение узкоколейной железной дороги на Закарпатье.

Об этом сегодня во время брифинга в Закарпатской ОГА сообщил директор департамента информационной деятельности и коммуникации с общественностью Закарпатской облгосадминистрации Ярослав Галас.

"По расчетам специалистов, для восстановления крайне заброшенной железной дороги нужны более 160 млн грн. Это неподъемная для области сумма. Боржавская узкоколейка - один из проектов, которые следует восстановить в Закарпатье с помощью центральной власти в ближайшие годы. Мы надеемся, что возрождение узкоколейки возьмет под личный патронат Президент Украины. Предварительные договоренности об этом уже есть", - сообщил Я.Галас.

В то же время, советник министра инфраструктуры Украины Себастиан Тролле заметил, что в перспективе Боржавская узкоколейка может получить статус технической достопримечательности Украины.

"Это распространенная практика для европейских стран, однако там узкоколейные железные дороги не имеют такой протяженности, как на Закарпатье. А это около 100 км", - добавил С. Тролле.

Уже в пятницу, 4 августа, со станции "Виноградов" в свой первый рейс по Боржавской узкоколейке отправится исторический поезд во главе с ретро-паровозом. Маршрут поезда протяженностью 20 км будет пролегать через город Берегово до станции "Хмельник" и продлится 3 часа с остановками.

Напомним, 28 июля На Закарпатье состоялся пробный запуск первого в Украине туристического поезда (ВИДЕО, ФОТО)

А уже в эту пятницу, 4 августа, со станции «Виноградов» в свой первый рейс по Боржавской узкоколейке отправится исторический поезд во главе с ретро-паровозом. Маршрут поезда, протяженностью двадцать километров, будет пролегать через город Берегово до станции «Хмельник» и продлится 3 часа с остановками. По плану поезд, в составе которого три пассажирских и один грузовой вагоны, будет курсировать по узкоколейке в течение августа каждую пятницу и субботу.



