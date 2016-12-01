У дома министра МВД Авакова митингующие требуют его отставки (ФОТО)

04.12.2016 (16:55)

Акция протеста проходит под лозунгом "АвакOFF"

Активисты "Автомайдана" провели акцию у стен дома министра внутренних дел Арсена Авакова с требованием его отставки с занимаемого поста.

Акция протеста проходит под лозунгом "АвакOFF". Судя по фотографиям, в акции протеста приняло участие несколько десятков человек. Активисты развесили на заборе, который ограждает дом главы МВД, плакаты с требованиями отставки министра.

Также "автомайдановцы" перед домом руководителя МВД скинули в кучу рюкзаки, напоминая о скандале, который был связан с закупкой данного элемента экипировки для нужд Министерства внутренних дел.

Об этом сообщило издание "Украинская правда".

В киевской больнице скончался шестой полицейский, который получил ранения во время перестрелки в населенном пункте Княжичи Броварского района Киевской области.

Одну шокирующую версию, со ссылкой на местных жителей, пересказал упомянутый ваше Константин Стогний. Согласно данной версии (впрочем, пока ничем не подтвержденной), полицейские сами занимались грабежом домов, а после того, как их задержало ГСО (после сработавшей сигнализации), вызвал на подмогу КОРД. Сам Стогний пишет: "дай Бог, чтобы эта версия не подтвердилась".

Как работник органов внутренних дел с 37-летним опытом работы, не могу промолчать о трагедии в Княжичах, в результате которой погибли пять правоохранителей, - заявляет Геннадий Москаль





Геращенко и Шкиряк уже сообщили, что митинг у Авакова заказ Кремля, а "Автомайдан" не настоящий - все участники сплошь кадровые офицеры ФСБ России и агенты Путина!