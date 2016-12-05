Под Киевом браконьер застрелил племенного коня стоимостью 50 тысяч евро

09.12.2016 (17:43)

Полицейские изъяли у охотника оружие и тепловизор

В селе Демидов под Киевом, на территории конно-спортивной базы браконьер застрелил племенного коня стоимостью 50 тысяч евро.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области, животное принадлежало 59-летней жительнице Киева. Во время незаконной охоты 49-летний житель столицы из собственного зарегистрированного охотничьего ружья застрелил лошадь племенной породы.

Полицейские изъяли у охотника оружие и тепловизор. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.248 (незаконная охота) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 160 до 240 часов, или ограничением свободы на срок до 3 лет, с конфискацией орудий и средств охоты и всего добытого. Полиция проводит досудебное расследование.

В Польше археологи обнаружили средневековые могилы "вампиров"