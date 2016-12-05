Жуткие кадры с места железнодорожной катастрофы в Болгарии (ВИДЕО)

10.12.2016 (17:01)

В результате взрыва погибли пять человек

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В результате взрыва погибли пять человек. В сети было опубликовано видео с места крупной железнодорожной аварии, которая произошла в населенном пункте Хитрино в Болгарии.Видео было опубликовано на сайте YouTube, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.В результате взрыва цистерн, в которых находился легковоспламеняющийся газ, погибло 5 человек. Еще более десятка человек получили травмы различной тяжести. По различным данным, число пострадавших составляет от 12 до 25 человек.На месте происшествия продолжают работы экстренные службы. Пожарные поливают цистерны с пропан-бутаном водой, чтобы не допустить повторный взрыв. В целях предосторожности из близлежащих домов были эвакуированы местные жители.