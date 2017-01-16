Названа причина мистического тумана, который окутал Киев (ФОТО)

17.01.2017 (12:13)

Дым и гарь в Киеве - это метеорологическая дымка

Утром 17 января Киев окутал туман, который является необычным для такого времени года. Кроме того, люди жалуются на запах гари, который заметили в Киеве еще 16 января вечером.

Причиной смога и неприятного запаха в столице есть не пожары и не сжигание мусора, а погодное явление.

Об этом рассказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук.

Последняя информация, которая у нас есть, СЭС говорит, что это естественное явление, ГСЧС не подтверждает пожаров в городе или на прилегающих территориях, никаких возгораний на мусорных полигонах нет. По информации санстанции и Укргидрометцентра, это погодные условия, когда все дымы и выбросы не поднимаются вверх, а накапливаются в приземном слое атмосферы, - пояснил Ткачук.

По его словам, причиной этого являются различные котлы и отопительные установки и камины, которые сейчас используют киевляне.

"Все эти приборы, имеющие выбросы в атмосферу, все это накапливается в приземном слое и мы такое задымление", - сказал Ткачук.

Он добавил, что пока никаких превышений по угарных газах пока не обнаружено.

Такого же мнения придерживался и руководитель Главного управления Держпродспоживслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, так называемая метеорологическая дымка уже становится привычным явлением для столицы.

"Этот смог - это метеорологическая дымка. Мы уже такие явления наблюдали ранее. Это естественное явление, возникающее при инверсии температуры и понижении давления и изменении температуры в нижнем слое атмосферы. Поэтому продукты жизнедеятельности человека накапливаются в нижнем слое атмосферы и не перемещаются в верхней ", - отметил Рубан.

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