В Киеве снова взорвали автомобиль (ВИДЕО, ФОТО)

В результате взрыва автомобиля в Киеве в Соломенском районе, который произошел сегодня утром, погиб водитель "Mercedes".
Погибший мужчина 1978 года рождения был командиром спецназа, относящихся к Главного управления разведки Министерства обороны. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Мощный взрыв автомобиля в Киеве, который произошел утром 27 июня, зафиксировали камеры. На видео видно резкая вспышка и дым за деревьями. Взрыв произошел во время движения автомобиля.
Очевидцы говорят о еще двух пострадавших на месте взрыва автомобиля в Киеве.
Отметим, по информации очевидцев, погиб водитель и пострадали еще два человека. Взрыв произошел в Mercedes черного цвета во время движения автомобиля. По данным СМИ, машина была записана на Ромася Дмитрия (1987 года рождения). Кто находился в машине - неизвестно. Части автомобиля разлетелись по периметру на 100 метров и затронули другие авто.
"Полиция работает на месте взрыва в Соломенском районе Киева. В результате происшествия погиб водитель", - написала в Facebook пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик.
В сообщении на сайте полиции говорится, что взрыв автомобиля в Киеве произошел в 8:16 на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская. На месте работают следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты, взрывотехники, врачи "скорой" и спасатели. Устанавливаются причины и обстоятельства взрыва.
Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос о ее правовой квалификации.