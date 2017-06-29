На взятке в Киеве попался подполковник Нацполиции (ФОТО)

04.07.2017 (14:30)

В Киеве СБУ задержала на взятке подполковник Нацполиции

СБУ совместно с прокуратурой Киева и внутренней безопасностью Нацполиции разоблачили на взятке старшего следователя по особо важным делам следственного управления ГУ Национальной полиции в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что подполковник требовал от киевлянина 75000 гривен за непривлечение его к уголовной ответственности по факту ДТП и закрытия дела против него.

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в центре города на автостоянке недалеко от места работы, когда "оборотень в погонах" как раз получал вторую часть неправомерной выгоды - пятьдесят тысяч гривен", - говорится в сообщении спецслужбы.

Так, в настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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