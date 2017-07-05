В Киеве взорвался жилой дом, есть жертвы (ФОТО)

08.07.2017 (17:15)

В Киеве в жилом доме произошел взрыв

В Голосеевском районе Киева взорвался дом. В результате взрыва, произошедшего в жилом доме, пострадали 7 человек, 3 человека от госпитализации отказались другие третьи с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу. Один человек погиб, женщина 1971 года рождения.

Столичная полиция открыла производство из-за взрыва в жилом доме в Голосеевском районе Киева, следователи квалифицировали произошедшее как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

"По предварительной информации, в Голосеевском районе Киева произошел взрыв бытового газа в жилом доме. При этом обрушилось перекрытие между этажами. К сожалению, от полученных телесных повреждений скончалась женщина, еще шестеро - травмированы", - сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, на месте работают все спасательные службы, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Спасатели проводят эвакуацию и разбирают завалы.

"Сейчас следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности", - заявили в полиции.

Работники полиции, по сообщению, оказывают помощь местным жителям, общаются со свидетелями и очевидцами.

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