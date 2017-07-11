Мукачевский горсовет это дешевый балаган, - Москаль

11.07.2017 (16:57)

Москаль о переименовании улиц в Мукачево

Геннадий Москаль подает еще один - персональный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против Мукачевского горсовета, который приняла скандальное решение о переименовании улиц Романа Шухевича и Степана Бандеры.

Один из пунктов этого решения подается так: «Присвоить ответвлению улицы Трудовой название тупик Москаля Геннадия». Напомним, 6 июля на сессии Мукачевский горсовет переименовал улицу в честь Геннадия Москаля

- Порядок наименования и переименования топонимов четко регламентируется законодательством Украины, а именно: Законом о присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий, - отмечает Москаль. - Довожу до сведения руководства Мукачевского горсовета, что в этом законе есть статья 3: «Основания и условия присвоения юридическим лицам и объектам права собственности имен физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий», которая указывает, что имена физических лиц присваиваются с целью увековечения памяти о людях, которые внесли весомый вклад в борьбу за независимость, развитие Украинского государства и тому подобное.

В этом смысле я лично ничего не имею против увековечения своего имени в Мукачево, поскольку работал на ответственных участках государственного строительства в отличие от клана Балог, которые в это время грабили Закарпатья и Украины. Однако в статье 3 Закона является пункт 2, который звучит так: «Юридическим лицам и объектам права собственности имя физического лица присваивается только после его смерти». Я понимаю, что кое-кто в Мукачево готов назвать даже центральную площадь в честь Геннадия Москаля, лишь бы это соответствовало требованиям пункта 2 Отвечу им так, как отвечал в конце 90-х бандитам в Крыму: «У меня с вами разногласия только по земельному вопросу - вы меня видите в гробу, а я вас! "Однако риторика это одно, а официальное решение горсовета - совсем другое. То, что оно будет отменено, как такое, что грубо нарушает закон, нет никаких сомнений. Мукачевский горсовет с треском проигрывает еще один суд, который в очередной раз покажет - что это не солидный орган местного самоуправления, а дешевый балаган, который понятия не имеет, что такое управление территорией и не разбирается в законодательстве.

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Мукачеввский горсовет избавился от улиц Бандеры и Шухевича



